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На рязанскую пенсионерку завели уголовное дело за торговлю алкоголем. Об этом
Женщина незаконно продавала спиртное в одном из домов на улице Керамзавод. 65-летнюю горожанку уже наказывали по статье 14.17.1 КоАП.
На рязанку завели уголовное дело по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Женщине грозит до года исправительных работ.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.