Клиенты «Сбербанка» смогут выиграть сто тысяч бонусов СПАСИБО, расплачиваясь картой Mastercard по Apple Pay

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«Сбербанк» сообщил о старте предновогодней акции «До 100 000 СПАСИБО с Apple Pay® по картам Mastercard Сбербанка», которая будет проходить в течение четырех недель, со 2 по 31 декабря 2019 года.
Для того, чтобы принять участие в акции, клиенту необходимо быть пользователем бонусной программы «Спасибо от Сбербанка», зарегистрироваться на сайте
Каждую неделю тысяче участникам, выбранным среди выполнивших условия акции, будет начисляться тысяча дополнительных бонусов СПАСИБО. Участники, выполняющие условия акции на протяжении всех четырех недель ее действия, получат шанс выиграть сто тысяч0 бонусов СПАСИБО, акцией предусмотрено 50 подобных призов.
«Уверен, что эта акция станет одной из самых популярных, ведь для многих наших клиентов оплата покупок с помощью iPhone или Apple Watch с привязанной к ним картой Mastercard стала нормой жизни», — прокомментировал Дмитрий Малых, директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» «Сбербанка».
«Традиционно к Новому году у нас проходит множество акций, когда мы даем возможность получить очень значительные суммы в виде бонусов СПАСИБО. Уверен, что это отличный подарок для любого нашего клиента и возможность поднять себе настроение в преддверии самого замечательно праздника в году», — сказал Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка».
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