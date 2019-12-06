К старту «Новогодней столицы» «Рельеф-Центр» запустит конкурс «Шар подарков»

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В день торжественного запуска «Новогодней столицы-2020», 7 декабря, в Рязани стартует фотоконкурс «Шар подарков» от официального партнера проекта — компании «Рельеф-Центр».
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно сделать фото с одним из елочных шаров и поделиться им в соцсетях. Подробности — на
Напомним, необычные новогодние фотолокации — подарок Рязани от компании «Рельеф-Центр» — появились на улицах города в начале декабря.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.