Из-за ремонта на восьми рязанских улицах отключили холодную воду

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Утром в пятницу, 6 декабря, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за капремонта внутридомовой системы до 15:00 воды не будет в домах 3 и 5/27 по улице Рытикова, а также в домах 14/42 и 16/29 по улице Трудовой.
Кроме того, из-за аварии на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.