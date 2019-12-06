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11:51, 6 декабря 2019 183
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Из-за ремонта на восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Из-за ремонта на восьми рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в пятницу, 6 декабря, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за капремонта внутридомовой системы до 15:00 воды не будет в домах 3 и 5/27 по улице Рытикова, а также в домах 14/42 и 16/29 по улице Трудовой.

Кроме того, из-за аварии на водопроводе до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Корнилова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Нахимова, дома 2-а, 2-б, 2-в;
  • улица Ушакова, дома 2-а, 2-б;
  • улица Гайдара, дома 2-а;
  • улица Черновицкая, дом 32 к. 2;
  • улица Кутузова (частный сектор).

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