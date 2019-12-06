Госдума предложила заменить переработку отходов в России сжиганием

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Комитет Госдумы по экологии разработал поправки в законодательство, которые приравняют сжигание мусора на МСЗ (мусоросжигательных заводов) к утилизации отходов, передает «
В сообщении говорится, что таким образом можно выполнить цели нацпроекта и получить дополнительное финансирование на строительство мусоросжигательных заводов.
Также поправки заменяют формулу, согласно которой средства экосбора расходуются в рамках субсидий регионам. В случае их принятия устанавливается норма о расходовании «в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ».
Директор Института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов утверждает, что сжигание отходов не может являться утилизацией. Он отметил, что скоро в нашей стране мусор не будет перерабатываться совсем.
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