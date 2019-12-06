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В пятницу, 6 декабря, для рязанцев выпустили метеопредупреждение. Информацию опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС,
По данным синоптиков, в ближайший час с сохранением ночью и днем 7 декабря на территории области местами ожидается усиление юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.
Жителей региона призвали соблюдать осторожность.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.