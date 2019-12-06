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Фото: Pixabay.com
Для молодых воронежских супругов устроят конкурс «Рай в шалаше». Об этом
В центре Галереи Чижова 9 декабря организуют районный этап городского конкурса. Семьи покажут, как они справляются с выполнением домашних и импровизированных заданий. Для гостей также будет концерт.
Начало в 13:00.
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