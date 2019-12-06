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17:46, 6 декабря 2019 93
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Для молодых воронежских супругов устроят конкурс «Рай в шалаше»

Для молодых воронежских супругов устроят конкурс «Рай в шалаше»

Фото: Pixabay.com

Для молодых воронежских супругов устроят конкурс «Рай в шалаше». Об этом сообщил сайт администрации города.

В центре Галереи Чижова 9 декабря организуют районный этап городского конкурса. Семьи покажут, как они справляются с выполнением домашних и импровизированных заданий. Для гостей также будет концерт.

Начало в 13:00.


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