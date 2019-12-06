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Директора рязанской транспортной компании осудили за попытку подкупить пристава, об этом
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).
Установлено, что в марте 2019 года руководитель одной из транспортных организации Рыбновского района предложил судебному приставу за взятку в размере 20 тысяч рублей.
Пристав сообщил своему руководству и в полицию о данном инциденте.
Суд признал руководителя виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки), назначив наказание -штраф в 100 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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