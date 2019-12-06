Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:34, 6 декабря 2019 82
 0    0

Депутаты Воронежской облдумы поздравили коллектив Дворца творчества детей и молодежи с 85-летием

Депутаты Воронежской облдумы поздравили коллектив Дворца творчества детей и молодежи с 85-летием

Собрание, посвященное юбилею образовательной организации, состоялось 5 декабря. По поручению председателя Воронежской облдумы Владимира Нетесова сотрудники Дворца детей и молодежи получили награды к юбилею.

Дворец творчества детей и молодежи на сегодняшний день — крупнейшее многопрофильное образовательное учреждение в системе дополнительного образования Воронежской области. Здесь разработано около 160 программ, чтобы каждый ребенок смог реализовать свои способности, учебные потребности и интересы, говорится в сообщении.

Около десяти тысяч детей ежегодно занимаются здесь спортом, хореографией, вокалом, театральным искусством и робототехникой, учатся играть на музыкальных инструментах, рисовать и шить, ведут научно-исследовательскую деятельность. Общение детей и педагогов происходит не только на занятиях в учебных аудиториях, но и на научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах.

По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова коллектив учреждения поздравил председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артем Зубков.

Парламентарий поздравил директора Дворца творчества детей и молодежи Сергея Карпова и вручил почетные грамоты Воронежской облдумы сотрудникам учреждения.

«Для многих поколений воронежцев ваше учреждение стало вторым домом, второй большой и дружной семьей, где каждый может выбрать дело по душе, раскрыть свои способности и таланты. Педагоги Дворца творчества детей и молодежи — творческие и увлеченные люди, способные пробудить в своих воспитанниках любовь к науке и искусству. Без всякого преувеличения можно сказать, что в этих стенах создается настоящее и будущее великой страны и Воронежской области. Вы по праву можете гордиться своими воспитанниками — победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей», — сообщил Владимира Нетесов.

Председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артем Зубков поблагодарил коллектив за большой вклад в воспитание и развитие детей и пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и реализации всех намеченных планов.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:35, 2 декабря 2019 3 308
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 954
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
10:51, 4 декабря 2019 1 656
В Приокском зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе 5
14:53, 3 декабря 2019 1 519
В Рязани откроют 36 катков 1
9:59, 25 ноября 2019 1 126
В Рязань приедет Дед Мороз из Великого Устюга
Все новости
Голосования

Что бы вы хотели увидеть в Рязани к празднованию «Новогодней столицы»?

Окончание опроса: 9.12.2019
Архив голосований
Форум