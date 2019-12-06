Депутаты Воронежской облдумы поздравили коллектив Дворца творчества детей и молодежи с 85-летием

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Собрание, посвященное юбилею образовательной организации, состоялось 5 декабря. По поручению председателя Воронежской облдумы Владимира Нетесова сотрудники Дворца детей и молодежи получили награды к юбилею.
Дворец творчества детей и молодежи на сегодняшний день — крупнейшее многопрофильное образовательное учреждение в системе дополнительного образования Воронежской области. Здесь разработано около 160 программ, чтобы каждый ребенок смог реализовать свои способности, учебные потребности и интересы, говорится в сообщении.
Около десяти тысяч детей ежегодно занимаются здесь спортом, хореографией, вокалом, театральным искусством и робототехникой, учатся играть на музыкальных инструментах, рисовать и шить, ведут научно-исследовательскую деятельность. Общение детей и педагогов происходит не только на занятиях в учебных аудиториях, но и на научно-практических конференциях, фестивалях, конкурсах.
По поручению председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетесова коллектив учреждения поздравил председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артем Зубков.
Парламентарий поздравил директора Дворца творчества детей и молодежи Сергея Карпова и вручил почетные грамоты Воронежской облдумы сотрудникам учреждения.
«Для многих поколений воронежцев ваше учреждение стало вторым домом, второй большой и дружной семьей, где каждый может выбрать дело по душе, раскрыть свои способности и таланты. Педагоги Дворца творчества детей и молодежи — творческие и увлеченные люди, способные пробудить в своих воспитанниках любовь к науке и искусству. Без всякого преувеличения можно сказать, что в этих стенах создается настоящее и будущее великой страны и Воронежской области. Вы по праву можете гордиться своими воспитанниками — победителями региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей», — сообщил Владимира Нетесов.
Председатель комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций Артем Зубков поблагодарил коллектив за большой вклад в воспитание и развитие детей и пожелал педагогам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых творческих успехов и реализации всех намеченных планов.
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