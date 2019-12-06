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17:27, 6 декабря 2019 151
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Депутаты Владимирской области обсудили способы борьбы с домашним насилием

Депутаты Владимирской области обсудили способы борьбы с домашним насилием

В пятницу, 6 декабря, в заксобрании Владимирской области прошел круглый стол, посвященный вопросам профилактики домашнего насилия и защиты его жертв. Участниками дискуссии стали депутаты, уполномоченный по правам человека, социологи, общественные деятели, представители следкома, РПЦ.

«Обычно в данном контексте имеют в виду жен, притесняемых мужьями. На самом деле от домашней тирании не застрахованы ни мужчины, ни дети, ни старшее поколение. Просто о таких случаях не принято говорить. Скрывают сами жертвы, предпочитают не замечать коллеги и соседи. Выявить и осознать истинный масштаб беды крайне сложно — слишком высока латентность в этой сфере», — отметили участники обсуждения.

Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова подчеркнула, что довольно часто пожилые матери и отцы стыдятся говорить о своей беде, жалеют своих детей, годами терпят унижения и рукоприкладство, а в итоге остаются на улице и без средств к существованию.

«Такие истории я вижу перед своими глазами каждый месяц. Разбираемся, помогаем, разъясняем. Но до уполномоченного по правам человека способен дойти далеко не каждый. Особенно, если иметь в виду отдаленные населенные пункты области», — сказала омбудсмен.

Участники дискуссии указали на необходимость предоставления бесплатной юридической помощи жертвам семейного насилия. Также рекомендовали дополнить список некоммерческих социально-ориентированных организаций, пользующихся господдержкой, теми НКО, которые специализируются на помощи жертвам домашних тиранов.

По поводу резонансного проекта федерального закона о домашнем насилии участники круглого стола высказали неоднозначные мнения. Большинство экспертов считают, что, в целом, существующая правовая база дает достаточный набор инструментов. Но нужны не столько «карательные» меры за последствия семейной тирании, сколько профилактика, в том числе в духовно-нравственной сфере.

Для более раннего выявления неблагополучных ситуаций предложили организовать систему подготовки людей, которые в силу своей профессии могут увидеть те или иные признаки семейного насилия. Это социальные работники, медики, педагоги и даже работники сферы услуг.

«Предотвратить беду может простой продавец или парикмахер, заметивший у клиента ссадины или синяки. Конечно, вменить им в обязанность такую профилактическую работу нельзя. Но специальные тренинги и семинары смогли бы настроить на внимательное отношение к окружающим и научить методам скорой помощи — задать правильные вопросы, подсказать, куда можно обратиться за помощью, проинформировать соответствующие службы, да просто ненавязчиво предложить визитку с нужными"номерами телефонов», — пояснил суть предложения вице-спикер заксобрания Роман Кавинов.


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