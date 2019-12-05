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Фото: Pixabay.com
Жительницу Воронежской области два с половиной года преследовал мужчина. Эту информацию
Преследователь забирался в квартиру женщины, где удерживал ее, а также повредил принадлежащее ей имущество. Мужчина также «совершал иные противозаконные действия».
По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
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