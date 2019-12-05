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Фото: Pixabay.com
Воронежского адвоката осудили за попытку мошенничества на полмиллиона рублей. Об этом
Суд установил, что в августе к 49-летнему мужчине обратился заявитель с просьбой помочь ему обжаловать решение Аннинского районного суда и Воронежского областного суда по гражданскому делу. Адвокат потребовал 500 тысяч рублей якобы для передачи в качестве взятки должностным лицам вышестоящего суда. При получении денег его задержали.
Обвиняемого признали виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК («Покушение на мошенничество в крупном размере») и приговорили к году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафом в 40 тысяч рублей. Кроме того, мужчине на два года запретили оказывать юридические услуги.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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