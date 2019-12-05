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Воронежских водителей проверят на трезвость, сообщила
Массовые рейды для выявления грубых нарушений ПДД проведут в ночь с 6 на 7 декабря.
Горожан попросили не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать в полицию о водителях, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии.
«Если вы стали свидетелем подобного, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, в дежурную часть по телефону 269-61-02 (круглосуточно) или по телефону 02», — говорится в сообщении.
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