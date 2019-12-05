Воронежца приговорили к обязательным работам за вождение в пьяном виде

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Фото: Pixabay.com
25-летний житель Борисоглебского района получил 200 часов обязательных работ за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сегодня, 5 декабря, рассказали в
По информации правоохранителей, в октябре текущего года около 16:00 он сел за руль «четырнадцатой» нетрезвым. На улица Свободы его остановили сотрудники ДПС. Алкотестер показал 1,2888 миллиграмма алкоголя в крови.
Также выяснилось, что в августе 2016 года мужчину уже лишали прав на полтора года. Кроме того, тогда мужчина выплатил штраф — 30 тысяч рублей. На этот раз помимо обязательных работ нарушителя лишили права заниматься деятельностью, связанную с управлением транспортными средствами на 2,5 года.
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