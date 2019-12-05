Председатель Воронежской областной думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетесов осмотрел новый спортивный кластер на дамбе Чернавского моста, где ряд спортивных объектов построен в рамках нацпроекта «Демография».

Как рассказал Владимиру Нетесову руководитель регионального департамента физической культуры и спорта Владимир Кадурин, Воронежская область теперь сможет принимать национальные и международные чемпионаты по гребле.

Он отметил, что центр гребли на байдарках и каноэ, который входит в новый спортивный кластер, соответствует всем требованиям международной федерации гребного спорта, здесь есть километровая водная дистанция, системы фиксации старта-финиша, эллинги на тысячу лодок, все необходимые тренажеры.

Оценить в полной мере функциональность нового спортобъекта можно будет уже весной 2020 года.

«Также в физкультурно-оздоровительном центре есть универсальный игровой зал, открытая баскетбольная площадка и хоккейная коробка — все это будет задействовано в рамках специальной и общефизической подготовки юных спортсменов», — сообщил Владимир Кадурин.

После ввода в эксплуатацию Центра на его базе будет размещаться спортивная школа олимпийского резерва №6, отделение гребли на байдарках и каноэ. Сам спортобъект будет находиться на балансе государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Спортсооружения». Уже известно, что заниматься здесь будут около 500 спортсменов, с которыми будут работать 27 тренеров.

Владимир Нетесов осмотрел также зал тренажеров, в котором круглогодично будут проводиться тренировочные и соревновательные мероприятия. Тренировки на воде будут проходить с марта по ноябрь — для этого задействуют 6 эллингов, 1 из которых отдадут в аренду сборной команде России по гребле.

Владимир Нетесов обратил внимание, что кроме нового многофункционального спортивного кластера воронежцы получили еще и современную благоустроенную территорию с бульваром, большой парковкой, детскими игровыми площадками, зоной воркаута и велодорожками. При этом доступ к построенным объектам будет свободным для всех желающих.

«В Воронежской области организована эффективная система контроля за ходом строительства объектов в рамках нацпроектов. Депутатский корпус Воронежской областной Думы, члены реготделения „Единой России“ активно включены в эту работу, — подчеркнул Владимир Нетесов. — Реализация национальных проектов в нашем регионе всего за год показала свою высокую эффективность. Благодаря привлечению крупных федеральных средств и участию в строительном проекте представителей социально-ответственного бизнеса, в очень короткие сроки был построен не просто многофункциональный комплекс, а целый спортивный кластер. Воронежцы прекрасно помнят, в каком состоянии совсем недавно находилась эта территория, а сегодня здесь крупнейший Центр водных видов спорта международного уровня. Совсем скоро начнет функционировать и футбольный манеж с полноразмерным полем. Кстати, это крупнейший объект подобного уровня в нашей стране».

Заниматься физической культурой и спортом в рамках кластера смогут и дети, и взрослые. Первые крупные соревнования на его базе могут пройти в следующем году — в Министерство спорта уже направлено предложение о проведении в Воронеже Чемпионата и Первенства России по гребле на байдарках и каноэ.

Владимир Нетесов также сообщил, что всего до конца текущего года в регионе сдается 39 новых спортобъектов в рамках нацпроекта «Демография» и госпрограммы Воронежской области «Развитие физической культуры и спорта», среди которых крупные физкультурно-оздоровительные комплексы, и многофункциональные спортплощадки в отдаленных сельских населенных пунктах.

По предварительным прогнозам, в 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» запланировано строительство 13 объектов спорта, а в рамках госпрограммы Воронежской области — еще семи.

Владимир Нетесов напомнил, что 3 декабря депутаты Воронежской областной думы приняли в первом чтении бюджет области на 2020 год.

«В документе предусмотрен почти сорокапроцентный рост ассигнований на реализацию программы по строительству и реконструкции спортсооружений региона. Если в 2019 году на эти цели было направлено 695 млн рублей, то в 2020 году уже почти 960 млн рублей. Благодаря созданию условий для ведения здорового образа жизни, повышению уровня обеспеченности населения объектами спорта, как в крупных городах региона, так и на сельских территориях, мы видим, как ежегодно увеличивается доля воронежцев, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Сегодня это почти 45% населения области. В настоящее время решение этой задачи является одним из приоритетов социальной политики, проводимой в Воронежской области, и мы будем активно продолжать ее реализацию, чтобы сформировать новую культуру физического воспитания», — сказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.