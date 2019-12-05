В Воронеже покажут спектакль «Человек из ресторана» с Константином Райкиным в главной роли

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В субботу, 7 декабря воронежцы смогут, не покидая пределов столицы Черноземья, увидеть спектакль «Человек из ресторана» театра «Сатирикон».
В 19:00 на экране кинотеатра «Спартак» начнется прямая трансляция этого спектакля в постановке Егора Перегудова. Главную роль в спектакле исполнит Константин Райкин.
«"Человек из ресторана» — подарок для всех поклонников традиционного психологического театра. Постановка решена в нарочито консервативном ключе и строится на актерской игре с миллионом тщательно выстроенных деталей и видимых психологических нюансов «, — говорится в сообщении.
Продолжительность спектакля — три часа с одним антрактом. Стоимость билета составляет 1000 рублей.
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