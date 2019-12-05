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В Сасове установили арт-объект в виде настольной лампы. Его установили в парке 40 лет ВЛКСМ.
Фотографию и видео с арт-объектом опубликовали в группе городской администрации в четверг, 5 декабря. Лампа подсвечивается, а под ее абажуром есть скамейки.
Напомним, осенью в Сасове открыли
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