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22:50, 5 декабря 2019 241
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В Сасове установили арт-объект в виде настольной лампы

В Сасове установили арт-объект в виде настольной лампы

В Сасове установили арт-объект в виде настольной лампы. Его установили в парке 40 лет ВЛКСМ.

Фотографию и видео с арт-объектом опубликовали в группе городской администрации в четверг, 5 декабря. Лампа подсвечивается, а под ее абажуром есть скамейки.

Напомним, осенью в Сасове открыли монумент железнодорожникам и установили паровоз со скульптурой семафорщика.


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