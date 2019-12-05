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11:44, 5 декабря 2019 532
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В Рязани в честь 78-й годовщины битвы под Москвой почтили память погибших советских солдат

В Рязани в честь 78-й годовщины битвы под Москвой почтили память погибших советских солдат

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязани возложили цветы в честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Церемония прошла на площади Победы в четверг, 5 декабря.

Память погибших солдат почтили минутой молчания. Затем в их честь прозвучал
троекратный орудийный залп.

Цветы к вечному огню у подножия памятника Победы возложили губернатор Рязанской области Николай Любимов и участник Великой Отечественной войны Николай Кузмичев. К ним присоединились рязанские депутаты, представители городской администрации, правоохранительных органов, православной Церкви, пенсионеры и студенты. Церемония завершилась маршем курсантов рязанского десантного училища.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
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