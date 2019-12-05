В Рязани в честь 78-й годовщины битвы под Москвой почтили память погибших советских солдат

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Рязани возложили цветы в честь 78-й годовщины начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. Церемония прошла на площади Победы в четверг, 5 декабря.
Память погибших солдат почтили минутой молчания. Затем в их честь прозвучал
троекратный орудийный залп.
Цветы к вечному огню у подножия памятника Победы возложили губернатор Рязанской области Николай Любимов и участник Великой Отечественной войны Николай Кузмичев. К ним присоединились рязанские депутаты, представители городской администрации, правоохранительных органов, православной Церкви, пенсионеры и студенты. Церемония завершилась маршем курсантов рязанского десантного училища.
|
← предыдущая новостьМэрия отчиталась об очистке и ремонте ливневок в Рязани
|
cледующая новость →В декабре центр Рязани три раза перекроют на несколько суток
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.