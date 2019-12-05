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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В Рязани представили почтовый конверт с символом «Новогодней столицы». Торжественное гашение прошло в четверг, 5 декабря, в местном главпочтамте.
Помимо конверта с логотипом, рязанцам представили конверт «С Новым Годом «первого дня гашения и фиксированной датой.
Теперь жители и гости города могут приобрести новогодние конверты и марки в рязанских почтовых отделениях.
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