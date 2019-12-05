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16:21, 5 декабря 2019 50
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В пятницу в Воронежской области потеплеет до +5 градусов

В пятницу в Воронежской области потеплеет до +5 градусов

Фото: Pixabay.com

В Воронежской области в пятницу, 6 декабря, будет около -3,+2 градусов — ночью, и в районе 0,+5 градусов — днем, сообщают синоптики регионального Гидрометцентра.

Также прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 7 — 12 м/с.


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