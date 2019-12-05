В Приокском вновь зафиксировали превышение уровня фенола в воздухе

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Фото: Pixabay.com
В Приокском обнаружили превышение уровня фенола в 1,7 раза. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Загрязнение в период с 2 по 4 декабря зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружили.
Напомним, с 29 ноября по 2 декабря пост
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.