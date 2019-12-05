Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:54, 5 декабря 2019 114
 0    0

В омской школе ученику на уроке проломили голову стулом

В омской школе ученику на уроке проломили голову стулом

В омской школе ученику на уроке проломили голову стулом. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Инцидент произошел в одной из школ поселка Русская Поляна. 13-летнего юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.

По данным следователей, два семиклассника баловались на уроке, учительница пересадила их в разные углы класса. Мальчики продолжили кидаться бумажками, затем один бросил в другого ручку и пошел за ней. Второй школьник толкнул в его сторону стоявший рядом стул, тот попал в голову пострадавшему подростку.

Юноша проведет в больнице десять дней. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает, операции не потребуются.

Следователи начали проверку.

«По итогам проверки, с учетом того обстоятельства, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, будет вынесено процессуальное решение в порядке статьи 145 УПК РФ», — добавили в следкоме.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 456
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
20:42, 24 ноября 2019 2 814
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
11:35, 2 декабря 2019 2 911
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
9:22, 24 ноября 2019 2 283
На Муромском шоссе перевернулась машина
14:53, 3 декабря 2019 1 280
В Рязани откроют 36 катков 1
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум