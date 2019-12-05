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В омской школе ученику на уроке проломили голову стулом. Об этом
Инцидент произошел в одной из школ поселка Русская Поляна. 13-летнего юношу госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
По данным следователей, два семиклассника баловались на уроке, учительница пересадила их в разные углы класса. Мальчики продолжили кидаться бумажками, затем один бросил в другого ручку и пошел за ней. Второй школьник толкнул в его сторону стоявший рядом стул, тот попал в голову пострадавшему подростку.
Юноша проведет в больнице десять дней. Отмечается, что его жизни ничего не угрожает, операции не потребуются.
Следователи начали проверку.
«По итогам проверки, с учетом того обстоятельства, что мальчик не достиг возраста уголовной ответственности, будет вынесено процессуальное решение в порядке статьи 145 УПК РФ», — добавили в следкоме.
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