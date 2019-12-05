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Фото: Издательство «Пресса»
Рязанец въехал в «Пятерочку» на внедорожнике, пишет ИД «
Авария произошла в среду, 4 декабря, в 22:00 в Новомичуринске. Супруги приехали в магазин, оставили машину на стоянке и ушли. Затем Subaru Forester двинулся с места и въехал в двери.
Известно, что покупателей в магазине не было. Приехавшие на место полицейские освободили автомобиль. Кроме того, водителя проверили на алкоголь, он оказался трезв.
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