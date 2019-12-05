В компании «Еламед» запустили трансформацию

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Компания «Еламед» совместно с командой Института Адизеса разрабатывает программу управления изменениями. Эксперты Института Адизеса совместно с руководителями и специалистами компании организовывают выработку и внедрение необходимых решений.
В планах — повышение эффективности работы компании за счет проведения организационной трансформации по методологии Адизеса.
Предполагается, что фундаментальные изменения коснутся оргструктуры, бизнес-процессов, системы взаимодействия как внутри компании, так и с клиентами.
Программа Адизеса включает одиннадцать шагов, пройдя которые компания «Еламед» сможет воплотить в реальность свои проекты.
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