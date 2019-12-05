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В Касимове уничтожили около 30 килограммов винограда. Об этом сообщил
В Касимове на улице Горького продавали виноград без документов. Кроме того, с упаковок была незаконно удалена маркировка, продукция была обезличена.
Виноград изъяли и уничтожили механическим способом.
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.