В Хабаровском крае ищут пропавшего 24-летнего рязанца

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В Хабаровском крае ищут пропавшего 24-летнего Дмитрия Булатова. Об этом
Мужчина
Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие русые, глаза серые, на спине с левой стороны родимое пятно, курит.
Был одет в синие джинсы, черную майку, серую спортивную куртку без капюшона и в сине-серые кроссовки Nike.
Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (4912) 960-963 или 02 (112).
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