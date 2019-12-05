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9:43, 5 декабря 2019 318
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В Хабаровском крае ищут пропавшего 24-летнего рязанца

В Хабаровском крае ищут пропавшего 24-летнего рязанца

В Хабаровском крае ищут пропавшего 24-летнего Дмитрия Булатова. Об этом сообщили в местном следственном управлении.

Мужчина ушел из дома 20 мая, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие русые, глаза серые, на спине с левой стороны родимое пятно, курит.

Был одет в синие джинсы, черную майку, серую спортивную куртку без капюшона и в сине-серые кроссовки Nike.

Всех, кто знает о пропавшем, просят позвонить по телефонам: 8 (4912) 960-963 или 02 (112).


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