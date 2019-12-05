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17:29, 5 декабря 2019 395
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В Горроще установили новый светофор 1

В Горроще установили новый светофор

Фото: Pixabay.com

В Горроще установили новый светофор. Он появился на перекрестке улиц Весенней и Высоковольтной, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Дополнительный светофор поставили со стороны улице Весенней.

«При проезде перекрестка необходимо руководствоваться сигналами светофора, — пояснили в пресс-службе. — Исключение составляют случаи, когда светофорный объект неисправен либо работает в режиме „желтого мигания“, тогда водителю необходимо следовать требованиям дорожных знаков „приоритета“, установленных на данном перекрестке».


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