В декабре центр Рязани три раза перекроют на несколько суток

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Из-за установки технических конструкций в районе площади Ленина и мероприятий, посвященных Новому году в декабре несколько раз перекроют центр Рязани. Об этом сообщил
Движение закроют по улице Горького на участке от улицы Краснорядской до площади Ленина:
На месте перекрытия движения установят соответствующие знаки.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани в честь 78-й годовщины битвы под Москвой почтили память погибших советских солдат
|
cледующая новость →На окраине Рязани взломали четыре маршрутки
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.