В 2020 году на ремонт тротуаров в Воронеже потратят 113 млн рублей

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В 2020 году на ремонт тротуаров в Воронеже направят 113,4 млн рублей, пишут «
Для маломобильных горожан адаптируют 30 улиц.
Специалисты во время проверки отметили, что на одних участках отсутствуют пандусы, на других они есть, но пользоваться ими неудобно, а где-то нужно переложить плитку или снизить высоту бордюров. Все препятствия должны устранить во время ремонта тротуаров, дорог и общественных пространств.
Пока эксперты рассмотрели 30 самых оживленных улиц. Это, например, Плехановская, Кирова, 9 Января, Ленинский и Московский проспекты.
Изначально работы планировали выполнить до концы 2020 года, но теперь программу разбили на два года, так как объем работ посчитали большим.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.