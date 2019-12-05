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21:24, 5 декабря 2019 60
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В 2020 году на ремонт тротуаров в Воронеже потратят 113 млн рублей

В 2020 году на ремонт тротуаров в Воронеже потратят 113 млн рублей

В 2020 году на ремонт тротуаров в Воронеже направят 113,4 млн рублей, пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Для маломобильных горожан адаптируют 30 улиц.

Специалисты во время проверки отметили, что на одних участках отсутствуют пандусы, на других они есть, но пользоваться ими неудобно, а где-то нужно переложить плитку или снизить высоту бордюров. Все препятствия должны устранить во время ремонта тротуаров, дорог и общественных пространств.

Пока эксперты рассмотрели 30 самых оживленных улиц. Это, например, Плехановская, Кирова, 9 Января, Ленинский и Московский проспекты.

Изначально работы планировали выполнить до концы 2020 года, но теперь программу разбили на два года, так как объем работ посчитали большим.


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