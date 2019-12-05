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16:48, 5 декабря 2019 401
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У погибшего в Ермиши мотоциклиста не было «прав»

У погибшего в Ермиши мотоциклиста не было «прав»

Фото: УМВД по Рязанской области

У погибшего в Ермиши мотоциклиста не было «прав», об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что 59-летний местный житель на мотоцикле «Минск» не уступил дорогу и врезался в «Ниву». Установлено, что у мужчины не было «прав».

Напомним, в среду, 4 декабря, в Ермиши в ДТП погиб мотоциклист.


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