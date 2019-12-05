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Фото: УМВД по Рязанской области
У погибшего в Ермиши мотоциклиста не было «прав», об этом сообщили в
Известно, что 59-летний местный житель на мотоцикле «Минск» не уступил дорогу и врезался в «Ниву». Установлено, что у мужчины не было «прав».
Напомним, в среду, 4 декабря, в Ермиши в ДТП
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.