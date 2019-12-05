Воронежская полиция нашла мужчину, поджегшего дом соседки

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В Воронежской области нашли 41-летнего мужчину, который поджег дом соседки в селе Клеповка Бутурлинского района. Об этом сообщила
Случай произошел на улице Подлесной в апреле этого года, но 78-летняя владелица дома сообщила о произошедшем в полицию в сентябре. Во время пожара никто не пострадал.
За преступление задержали 41-летнего мужчину, который живет по соседству. Он полностью признал вину.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».
По статье грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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