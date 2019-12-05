С банковской карты рязанца украли 165 тысяч

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Мошенники украли с банковской карты рязанца 165 тысяч рублей, сообщил
Известно, что 25-летнему молодому человеку позвонил незнакомец, представился работником банка и сообщил, что со счета рязанца кто-то пытается перевести деньги. При этом злоумышленник порекомендовал передать ему данные банковской карты.
Вскоре, молодой человек обнаружил, что деньги с карты пропали. Личность злоумышленника устанавливается.
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