RZN.info определил победителя розыгрыша нового альбома группы «Пикник»

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Завершился розыгрыш диска группы «Пикник» «В руках великана» с автографами музыкантов.
На наши
Выдуманная группа, совместно с которой записали альбом «Пить электричество», называлась «Секта МО».
Альбом, в котором нет ни одной песни, сочиненной музыкантами «Пикника», носит название «Три судьбы». В него вошли народные песни и хиты советской эстрады.
Мультфильм Тима Бертона, в озвучке русской версии которого принял участие Эдмунд Шклярский, называется «Кошмар перед Рождеством»
Победителем конкурса стал Сергей Королев. Диск с автографами музыкантов можно получить в редакции RZN.info по адресу: улица Право-Лыбедская, дом №27, офис №25 (2 этаж).
Напомним, 13 декабря группа «Пикник» представит в Рязани альбом «В руках великана». Зрителей ждет программа с новыми песнями и хитами.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.