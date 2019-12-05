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Рязанские росгвардейцы подняли упавшую на улице пенсионерку и отвезли ее домой. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.
76-летняя женщина упала на тротуаре на улице Школьной.
«Наряд Росгвардии, патрулировавший территорию, остановился для помощи. Сотрудники помогли пострадавшей подняться, довезли ее до дома, проводили до входной двери», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что пенсионерка написала росгвардейцам благодарственное письмо.
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