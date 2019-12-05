Рязанская участница Великой Отечественной отметила 93-летие

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 5 декабря, участница Великой Отечественной войны Нина Гаврилова отметила 93-летие. Об этом
В первые дни войны рязанка, будучи ученицей школы №6, пошла на курсы медсестер и радистов. Через несколько месяцев ее направили в дальнюю бомбардировочную авиацию. Нина Гаврилова прошла всю войну, ее окончание встретила под Будапештом. Награждена орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны, орденом Петра Великого, медалью «За боевые заслуги».
После войны работала в торговле. Воспитала дочь.
У женщины есть внуки и правнуки.
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