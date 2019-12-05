Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:16, 5 декабря 2019 235
 0    0

Рязанская участница Великой Отечественной отметила 93-летие

Рязанская участница Великой Отечественной отметила 93-летие

Фото: Администрация Рязани

В четверг, 5 декабря, участница Великой Отечественной войны Нина Гаврилова отметила 93-летие. Об этом сообщил сайт администрации города.

В первые дни войны рязанка, будучи ученицей школы №6, пошла на курсы медсестер и радистов. Через несколько месяцев ее направили в дальнюю бомбардировочную авиацию. Нина Гаврилова прошла всю войну, ее окончание встретила под Будапештом. Награждена орденами и медалями, в том числе орденом Отечественной войны, орденом Петра Великого, медалью «За боевые заслуги».

После войны работала в торговле. Воспитала дочь.

У женщины есть внуки и правнуки.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Отвечает прокуратура. Могут ли сотрудники кинотеатра спрашивать у зрителей паспорт?

Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 495
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
11:35, 2 декабря 2019 3 055
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 862
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
14:53, 3 декабря 2019 1 380
В Рязани откроют 36 катков 1
9:22, 24 ноября 2019 2 325
На Муромском шоссе перевернулась машина
Все новости
Форум