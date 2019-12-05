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9:57, 5 декабря 2019 387
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Рязанские дружинники на новогодних мероприятиях будут патрулировать дворы и улицы

Рязанские дружинники на новогодних мероприятиях будут патрулировать дворы и улицы

Рязанские дружинники на новогодних мероприятиях будут патрулировать дворы и улицы, об этом сообщили на заседании городской антитеррористической комиссии в среду, 4 декабря.

Участники обсудили обеспечение безопасности при проведении мероприятий в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Елена Сорокина отметила, что ожидается массовый приезд в город официальных делегаций и туристов.

Главные торжества состоятся в Рязани 7 декабря, 14 декабря и в ночь с 31 декабря года на 1 января на площади Ленина. Безопасность обеспечат сотрудники ОВД, ЧОП и дружинники. Кроме того, прилегающие территории заранее обследует ОМОН, а ближайшие улицы и дворы будут патрулировать полицейские.

Во время новогодних мероприятий в полной готовности будут бригады коммунальщиков для оперативного устранения возможных аварий.

Водители муниципального транспорта получили дополнительные инструкции в ситуации обнаружения бесхозных вещей.


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