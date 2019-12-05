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9:16, 5 декабря 2019 340
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Рязанец предстанет перед судом за убийство отца

Рязанец предстанет перед судом за убийство отца

Рязанец, убивший своего отца во время застолья, предстанет перед судом, об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

Установлено, что в ночь на 17 марта 2019 года, 41-летний обвиняемый вместе с отцом и знакомым распивал спиртные напитки в своем доме в селе Борки Шиловского района.

Между родственниками произошел конфликт. В результате сын нанес отцу множественные удары руками и ногами по телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. О произошедшем мужчина сообщил сестре, которая вызвала полицию.

Мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы дела передали в суд.


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