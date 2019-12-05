Рязанец предстанет перед судом за убийство отца

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Рязанец,
Установлено, что в ночь на 17 марта 2019 года, 41-летний обвиняемый вместе с отцом и знакомым распивал спиртные напитки в своем доме в селе Борки Шиловского района.
Между родственниками произошел конфликт. В результате сын нанес отцу множественные удары руками и ногами по телу и голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте. О произошедшем мужчина сообщил сестре, которая вызвала полицию.
Мужчину обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Материалы дела передали в суд.
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