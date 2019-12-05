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19:38, 5 декабря 2019 114
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Ребенок получил травму в рязанском торговом центре

Ребенок получил травму в рязанском торговом центре

В Рязани ребенок получил травму в ТЦ «Алина» в Песочне. Об этом мать пострадавшего сообщила «ВКонтакте».

По ее словам, инцидент произошел в детской игровой комнате «Забота».

«Ребенок упал на железный каркас лабиринта, на котором была зазубрина. Причем этот каркас с внешней стороны защищен пенопластом, а внутри голое железо», — написала рязанка.

Женщина добавила, что «зазубрина была близка к глазу», но ребенок отделался синяком, ссадиной и опухшим взглядом. По ее словам, ребенок получил травму, из-за того, что за ним «не досмотрел воспитатель».

«Я быстро побежала к кулеру (ну это ни о чем на самом деле, так как это просто бутыль с помпой, а не кулер с холодной и горячей водой), а руководитель посчитала действия воспитателя, который предложил лишь воду (куда и зачем история умалчивает), правильными», — рассказала женщина.

Рязанка также написала, что руководство не извинилось после произошедшего. Кроме того, рязанка разговаривала с руководителем о каркасе и ей ответили, что комплекс еще не успели доделать, так как установили лабиринт только летом.


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