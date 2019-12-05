«Новогодняя столица 2020». Где и как в Рязани можно отпраздновать Новый год

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На туристическом информационном
На сайт добавили информацию об основных событиях и праздничных мероприятиях, которые пройдут в новогодней Рязани в период с 7 декабря по 7 января.
Гости, приезжающие в «Новогоднюю столицу России 2020», получат SMS, в котором будет ссылка на сайт с программой праздника. На
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.