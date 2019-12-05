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16:06, 5 декабря 2019 226

«Новогодняя столица 2020». Где и как в Рязани можно отпраздновать Новый год

«Новогодняя столица 2020». Где и как в Рязани можно отпраздновать Новый год

На туристическом информационном портале появились сведения о новогодних торжествах, которые будут проходить в рамках праздничной программы «Рязань — Новогодняя столица России 2020». Туристический гид по Рязанской области запустила компания МТС осенью этого года.

На сайт добавили информацию об основных событиях и праздничных мероприятиях, которые пройдут в новогодней Рязани в период с 7 декабря по 7 января.

Гости, приезжающие в «Новогоднюю столицу России 2020», получат SMS, в котором будет ссылка на сайт с программой праздника. На сайте можно не только подробно узнать о деталях новогодней программы, но и в целом ознакомиться с туризмом в Рязанской области.

Подробности читайте здесь.


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