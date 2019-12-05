На участке Московского шоссе в ночь на пятницу перекроют движение

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На участке Московского шоссе в ночь на пятницу, 6 декабря, перекроют движение. Об этом
Дорогу закроют от пересечения Московского шоссе с Михайловским шоссе до пересечения Первомайского проспекта с Вокзальной улицей с 23:30 5 декабря до 5:00 6 декабря.
В это время рабочие будут демонтировать рекламу.
На время работ установят соответствующие дорожные знаки.
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