На площади Победы украсили новогоднюю ель

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 5 декабря, на площади Победы украсили новогоднюю 12-метровую ель,
Для оформления праздничного дерева использовали сорок 15-метровых гирлянд и 150 пластиковых шаров.
Напомним, елку на площади Победы
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.