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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
На окраине Рязани взломали четыре маршрутки. Из припаркованных на двух стоянках машин украли деньги, сообщили в региональном УМВД.
Полицейские выяснили, что к кражам причастен один человек. В одном случае его добычей стали пять тысяч, в других — восемь, три и четыре с половиной тысячи. Эти деньги водители оставляли своим сменщикам на бензин или на сдачу пассажирам.
Оперативники нашли злоумышленника. Им оказался 39-летний рязанец, ранее судимый за хищения.
«Среди объектов, которые пострадали от его рук, были и автомобили. Недавно этот рязанец освободился из мест лишения свободы, где отбывал очередной срок наказания за кражу», — добавили в полиции.
На мужчину завели уголовные дела по частям 1 и 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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