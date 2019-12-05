Морось и гололедица. Прогноз погоды в Рязанской области на пятницу

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 6 декабря, в Рязанской области ожидаются морось и гололедица. Прогноз погоды опубликовали на
Температура воздуха ночью -3, +2 градуса. Днем -2, +3 градусов. Ветер западный, юго-восточный, 7-12 метров в секунду.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.