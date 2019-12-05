Мэрия отчиталась об очистке и ремонте ливневок в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
С 28 ноября по 5 декабря в Рязани прочистили и промыли ливневой канализации. Об этом сообщил
За этот период промыли трубопроводы ливневой канализации протяженностью 16,5 погонных метра, а также очистили 15 ливневых колодцев. Кроме того, очистили 13 сороудерживающих решеток водопропускных труб городских прудов и водоемов и 58 решеток дождеприемных колодцев.
Также в Рязани отремонтировали пять дождеприемных колодцев, изготовили и установили шесть решеток.
В мэрии отметили, что специалисты очистили шахту Рюминского пруда. Работы продолжатся.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЖительницу Воронежской области два с половиной года преследовал мужчина
|
cледующая новость →В Рязани в честь 78-й годовщины битвы под Москвой почтили память погибших советских солдат
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.