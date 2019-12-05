Медведев заявил о росте доходов россиян

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Kremlin.ru
По итогам этого года рост реальных располагаемых доходов населения может составить 0,2-0,3%. Об этом в четверг, 5 декабря, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил в интервью российским телеканалам.
По его словам, в последние годы доходы россиян снижались, но тренд изменился за девять месяцев этого года.
Медведев отметил, что цифры не являются самым главным. Он навал самыми важными «самочувствие людей и их ощущения».
«Если они понимают, что их доходы стабильны или растут — то это хорошо. Если они считают, что их материальное благополучие ухудшается, то это тревожный сигнал», — подчеркнул премьер.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронеже покажут спектакль «Человек из ресторана» с Константином Райкиным в главной роли
|
cледующая новость →Больше 30 рязанских ресторанов представят новое меню к проекту «Новогодняя столица»
По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.