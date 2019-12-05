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16:34, 5 декабря 2019 94

Холинг Vellcom group рассказал, почему стены в его домах теплые

Холинг Vellcom group рассказал, почему стены в его домах теплые

Холинг Vellcom group рассказал, почему стены в его домах теплые. Специалисты отметили, что внутренняя структура «теплой керамики» включает множество воздушных камер, что положительно сказывается на его теплозащитных характеристиках. Так, основная тепловая энергия уходит наружу по керамическим перемычкам, а не через воздушные карманы, то есть медленнее: этот извилистый путь длиннее толщины блока в два раза.

Стены VELLCOM DOMов из глиняных блоков обладают следующими свойствами:

  • Низкое водопоглащение. В условиях повышенной влажности теплопроводность поризованного блока будет ниже, чем у газобетона или пеноблока.
  • Внутренняя пористая структура. Воздушные полости (поры), возникшие во время обжига керамики и выгорания добавок-поризаторов, делают изделие легче.
  • Внешний вид стены. Благодаря габаритам теплоблоков на стене мало горизонтальных кладочных швов. Вертикальные швы не содержат раствор.

В проектах холдинга реализовано множество передовых технологий строительства. Так, наружные стены домов выполнены из керамических блоков толщиной 380 миллиметров (в обычных новостройках — 250 миллиметров) с утеплением минераловатными плитами и финишной отделкой декоративной штукатуркой по системе «мокрый фасад». Внутренние стены также выполнены из керамических блоков толщиной 80 миллиметров.

Vellcom group выделяет следующие плюсы таких стен:

  • Низкая теплопроводность. Структура блока (большое количество заполненных воздухом пустот) определяет одно из его главных положительных качеств — хорошую теплоизоляцию. Вертикальные стыки обладают высокой герметичностью, не давая появляться мостикам холода.
  • Паропроницаемость. Стены из поризованных керамблоков способны к регулированию влажности. Это позволяет поддерживать оптимальный микроклимат в доме.
  • Прочность. Керамика после обжига не содержит влаги, поэтому термоблоки обладают механической прочностью, большей, чем силикатные изделия (пено- и газоблоки). Это позволяет не использовать опорный каркас для зданий большой этажности.
  • Качество. В отличие от силикатных стеновых материалов для производства керамблоков нужны заводские условия и специальное оборудование. Риск использования кустарных или дефектных изделий предельно низок.
  • Химическая и биологическая инертность. Материал невосприимчив к химикатам, плесени и микроорганизмам.

За подробной консультацией по VELLCOM DOMaм обращайтесь к специалистам в отдел продаж по номеру телефона: 300-707 или в офис компании по адресу: Рязань, улица 2 Линия, дом №9.


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