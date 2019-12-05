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Холинг Vellcom group рассказал, почему стены в его домах теплые. Специалисты отметили, что внутренняя структура «теплой керамики» включает множество воздушных камер, что положительно сказывается на его теплозащитных характеристиках. Так, основная тепловая энергия уходит наружу по керамическим перемычкам, а не через воздушные карманы, то есть медленнее: этот извилистый путь длиннее толщины блока в два раза.
Стены VELLCOM DOMов из глиняных блоков обладают следующими свойствами:
В проектах холдинга реализовано множество передовых технологий строительства. Так, наружные стены домов выполнены из керамических блоков толщиной 380 миллиметров (в обычных новостройках — 250 миллиметров) с утеплением минераловатными плитами и финишной отделкой декоративной штукатуркой по системе «мокрый фасад». Внутренние стены также выполнены из керамических блоков толщиной 80 миллиметров.
Vellcom group выделяет следующие плюсы таких стен:
За подробной консультацией по VELLCOM DOMaм обращайтесь к специалистам в отдел продаж по номеру телефона: 300-707 или в офис компании по адресу: Рязань, улица 2 Линия, дом №9.
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