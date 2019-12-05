Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:43, 5 декабря 2019 149
 0    0

ГИБДД внесет изменения в теоретическую часть экзамена на «права»

ГИБДД внесет изменения в теоретическую часть экзамена на «права»

ГИБДД обсуждает изменения в теоретическую часть экзамена на «права». Об этом передает ТАСС со ссылкой на замначальника отдела организации регистрационного-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

Предлагается увеличить количество теоретических задач, дополнив вопросами по основам безопасного вождения транспортных средств.

По словам Гилякова, в экзамен необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине.

Помимо этого, Госавтоинспекция планирует отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

«Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он, уточнив, что сейчас существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.

Гиляков отметил, что нововведения планируют ввести с октября следующего года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

Успеть до 2 декабря. У рязанцев осталась неделя для оплаты налогов на недвижимость и транспорт

По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.

Популярное
Комментируемое
Новое
13:58, 22 ноября 2019 1 481
В ночь на субботу в Рязанской области похолодает до -15 градусов
11:35, 2 декабря 2019 3 005
Столичный орнитолог назвал причину массовой гибели птиц в Рязани 7
20:42, 24 ноября 2019 2 843
Дочь подозреваемого в заказном убийстве рязанского бизнесмена Громова опровергла информацию о произошедшем
14:53, 3 декабря 2019 1 351
В Рязани откроют 36 катков 1
9:22, 24 ноября 2019 2 311
На Муромском шоссе перевернулась машина
Все новости
Форум