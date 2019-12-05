ГИБДД внесет изменения в теоретическую часть экзамена на «права»

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ГИБДД обсуждает изменения в теоретическую часть экзамена на «права». Об этом передает
Предлагается увеличить количество теоретических задач, дополнив вопросами по основам безопасного вождения транспортных средств.
По словам Гилякова, в экзамен необходимо добавить вопросы, которые касаются психологических основ, выделить профессиональный блок, добавить вопросы по медицине.
Помимо этого, Госавтоинспекция планирует отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
«Как это будет выглядеть на бумаге, это вопрос ближайших нескольких месяцев», — сказал он, уточнив, что сейчас существует пять штрафных баллов, если кандидат в водители их наберет, то экзамен будет не сдан.
Гиляков отметил, что нововведения планируют ввести с октября следующего года.
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.