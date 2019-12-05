Физмат РГУ отметил 75-летие

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Физико-математический факультет РГУ имени Есенина отметил 75-летие. В четверг, 5 декабря, во Дворце детского творчества прошел торжественный концерт.
Преподавателей, студентов и ветеранов факультета с праздником поздравили региональные и городские власти.
Председатель комитета Рязанской областной Думы по социальным вопросам Сергей Пупков поздравил факультет с «юбилеем» и вручил награды от заксобрания.
«Я убежден, что физмат для РГУ является конституирующим факультетом», — заявил Пупков.
Он пожелал факультету, чтобы «с каждым годом на него поступали больше и больше студентов».
Выпускница физмата, глава рязанского минобра Ольга Щетинкина вспомнила своих преподавателей и пожелала студентам успешного продвижения на будущей работе.
«Как говорил классик: «Математику нужно учить только потому, что она ум в порядок приводит. Я уверена, что факультет вам подарит уверенное движение по профессиональной жизни», — обратилась Щетинкина к студентам.
Для собравшихся выступили коллективы Дворца детского творчества.
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