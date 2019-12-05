Два жителя Челябинска обокрали 71-летнего воронежца, с которым они ехали в поезде

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Воронежские полицейские установили подозреваемых в хищении средств с банковской карты 71-летнего мужчины. Об этом сообщила
Мужчина рассказал полицейским, что деньги у него пропали, пока он ехал из Воронежа в Челябинск. Пропажу пострадавший обнаружил, когда вернулся.
Оперативники установили личности предполагаемых участников преступления. Ими оказались 19 и 20-летние жители Челябинска, которые ехали в одном вагоне с потерпевшим.
Подозреваемых задержали. Выяснилось, что мужчина, который ехал с ними, на промежуточных станциях выходил из купе и оставлял свой телефон на столе.
«Воспользовавшись отсутствием соседа, злоумышленники переставили его sim-карту в свой телефон и через услугу мобильного банка перевели денежные средства на банковскую карту», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».
Максимальный срок по статье составляет до шести лет.
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