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16:48, 5 декабря 2019 88
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Два жителя Челябинска обокрали 71-летнего воронежца, с которым они ехали в поезде

Два жителя Челябинска обокрали 71-летнего воронежца, с которым они ехали в поезде

Воронежские полицейские установили подозреваемых в хищении средств с банковской карты 71-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Мужчина рассказал полицейским, что деньги у него пропали, пока он ехал из Воронежа в Челябинск. Пропажу пострадавший обнаружил, когда вернулся.

Оперативники установили личности предполагаемых участников преступления. Ими оказались 19 и 20-летние жители Челябинска, которые ехали в одном вагоне с потерпевшим.

Подозреваемых задержали. Выяснилось, что мужчина, который ехал с ними, на промежуточных станциях выходил из купе и оставлял свой телефон на столе.

«Воспользовавшись отсутствием соседа, злоумышленники переставили его sim-карту в свой телефон и через услугу мобильного банка перевели денежные средства на банковскую карту», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».

Максимальный срок по статье составляет до шести лет.


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