Центр Рязани перекрыли из-за учений полиции

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Утром в четверг, 5 декабря, центр Рязани перекрыли из-за учений регионального УМВД. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ведомства.
Учения начали в 9:30 в районе Соборной площади и на ближайших улицах.
Горожан попросили не беспокоиться и «отнестись к проводимым мероприятиям с пониманием».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские дружинники на новогодних мероприятиях будут патрулировать дворы и улицы
|
cледующая новость →В Хабаровском крае ищут пропавшего 24-летнего рязанца
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.